Roma, droga: pena ridotta in appello per Pol G degli Assalti Frontali

Si è tenuto oggi il processo d'appello a Paolo Bevilacqua, in arte Pol G, membro dello storico gruppo rap Assalti Frontali, per l'arresto per spaccio del 15 ottobre scorso. A darne notizia sono gli stessi Assalti Frontali su facebook, spiegando che la pena è stata "ridotta a un anno e mezzo (da due anni del primo grado) e sospesa con la condizionale". Pol G, inoltre, "non ha più l'obbligo di firma e anche la multa è condizionalmente sospesa".

Il commento del gruppo rap

Ai finanzieri che lo avevano arrestato a Roma nella sua abitazione, dopo aver trovato sei chili di stupefacenti, tra hashish e marijuana, il 55enne aveva detto: "Non lavoro, non posso fare concerti e allora...". Alla notizia dell'appello, la storica band romana aggiunge "due righe di commento da parte nostra: Sì, era una grossa quantità, ma era solo erba. Per noi le droghe non sono tutte uguali e pensiamo che la Marijuana vada legalizzata". "Parafrasando Peter Tosh (caposaldo della nostra cultura di formazione), il fumo delle sigarette - si legge sulla pagina ufficiale del gruppo capitanato da Militant A - fa male alla salute, la marijuana bisognerebbe invece legalizzarla, per curare l'asma e il glaucoma e altre malattie come la sclerosi multipla. E quando sarà legalizzata non dovremo più saltare le recinzioni e scappare e subire la brutalità della polizia e le mancanze di rispetto e le umiliazioni". "Speriamo di vederci presto dal vivo e - si conclude il post - confrontarci in presenza".