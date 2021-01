Fiumicino, spaccio di droga in B&B: arrestati tre giovani

I tre spacciatori, di di età compresa fra i 18 e i 21 anni, sono stati trattenuti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri a Fiumicino con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto appreso, in un bed&breakfast avevano approntato una base di spaccio.

Le indagini

Avendo notato degli insoliti movimenti all'interno del B&B, i militari hanno monitoraro l'evolversi della situazione circoscrivendo i movimenti a uno degli appartamenti. Quindi, hanno effettuato un blitz all'interno dell'appartamento, ritrovando, al termine di un'accurata perquisizione, 70 grammi di hashish, la somma contante di oltre 4.500 euro, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga in dosi. I tre spacciatori, di di età compresa fra i 18 e i 21 anni, sono stati trattenuti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.