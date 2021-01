Roma, cerca di fermare ladri: trascinato da auto per qualche metro

È successo ieri sera in largo Carlo Guzzi, in zona Torre Spaccata, alla periferia della Capitale. Il 30enne non ha riportato conseguenze

Ha visto un uomo che stava rubando una cassetta degli attrezzi dal suo furgone. Così ha cercato di fermarlo, ma il ladro è salito in auto dove lo aspettavano due complici e sono partiti trascinando il ragazzo per qualche metro. È successo ieri sera in largo Carlo Guzzi, in zona Torre Spaccata, alla periferia di Roma. Da quanto appreso, il 30enne non ha riportato conseguenze. Sull'episodio indaga la polizia.