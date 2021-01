Vaia si vaccina per ultimo allo Spallanzani: “Prima chi è in corsia"

Il dirigente ha lasciato la precedenza agli altri operatori sanitari: “Io sono il direttore e non sono in corsia, e credo come qualsiasi bravo capitano, debba mettere prima in sicurezza tutto il personale”.

Questa mattina, anche il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, si è sottoposto al vaccino anti Covid. Come annunciato nei giorni scorsi, è stato l'ultimo dei vaccinati tra gli operatori sanitari dell’ospedale romano. "Io sono il direttore e non sono in corsia e credo - aveva spiegato - come qualsiasi bravo capitano, debba mettere prima in sicurezza tutto il personale e poi io sarò ultimo dei medici”. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - VACCINI IN ITALIA)

Proprio dall’istituto Spallanzani erano partite, il 27 dicembre scorso, le prime vaccinazioni in Italia.