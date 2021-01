Roma, droga: quattro arresti nei controlli dei carabinieri

A Roma i carabinieri hanno arrestato quattro persone e sequestrato diverse dosi

di cocaina e shaboo, la droga sintetica particolarmente diffusa tra la comunità asiatica.

Gli arresti

In particolare in via di Tor Cervara, nellaperifia sud di Roma, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, i militari hanno arrestato un uomo di 51 anni, disoccupato e con precedenti, mentre viaggiava a bordo di un'auto a noleggio. I militari approfondendo il controllo, hanno sequestrato 10 grammi circa di cocaina, gia' suddivisa in dosi. Nei pressi della zona della stazione Termini, inoltre, i carabinieri hanno arrestato una donna di origine filippina di 54 anni, senza fissa dimora e nullafacente. La donna, che non aveva documenti di identità, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di shaboo. Poi i militari hanno esteso la perquisizione all'interno di una stanza di un vicino Bed&Breakfast, di via Principe Amedeo, dove la donna aveva preso in affitto una stanza, sequestrando un bilancino di precisione e altro materiale ritenuto idoneo al confezionamento dello stupefacente. Nella tarda serata di ieri, sono finiti in manette anche due romani di 38 e 47 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I militari a seguito della perquisizione hanno sequestrato 15 grammi circa di cocaina, suddivisa in dosi e 230 euro.