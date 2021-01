Roma, danneggiarono la Barcaccia: condannati 6 tifosi olandesi

Condanne dai 3 anni e 8 mesi ai 4 anni di reclusione per i sei tifosi olandesi del Feyenoord che nel febbraio del 2015 devastarono il centro di Roma, dannegiando in particolare (FOTO) la Fontana della Barcaccia, opera di Gianlorenzo Bernini, in piazza di Spagna. Lo ha disposto il Tribunale di Roma. Nei loro confronti la Procura contestava i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e radunata sediziosa.

I fatti avvennero prima della partita di Europa League tra il club olandese e la Roma e videro anche violenti scontri tra ultrà e forze dell'ordine. I giudici hanno disposto anche risarcimenti in favore del Codacons che si era costituito parte civile nel procedimento.