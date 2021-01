Roma, rapina aggravata in un supermercato: arrestate due persone

È successo ieri in via Ugo Ojetti: i soggetti hanno rubato 70 euro di alcolici, minacciando e strattonando la guardia giurata. A Fiano Roma, invece, tentato furto in una struttura commerciale alle 3 del mattino: hanno però innescato un incendio, spento dai carabinieri, e sono fuggiti

Rapina ieri pomeriggio in un supermercato di via Ugo Ojetti, in zona Montesacro a Roma. Una volta nell'esercizio commerciale, due persone hanno rubato 70 euro di alcolici e poi hanno minacciato e strattonato la guardia giurata. Sul posto è giunta la polizia che ha arrestato entrambi con l'accusa di rapina aggravata.

Tentato furto in un supermercato a Fiano Roma

Tentato furto nella notte in un supermercato su via Tiberina a Fiano Roma, vicino Roma. Intorno alle 3 i ladri sono entrati all'interno e hanno cercato di far 'saltare' la cassaforte per rubare il denaro all'interno innescando però un incendio. Così sono scappati. Sul posto i carabinieri della compagnia di Monterotondo che hanno spento il principio d'incendio e ora indagano sull'accaduto.