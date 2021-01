Incidente vicino Roma, auto si schianta contro muro: morti due ragazzi

Due ragazzi sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Montorio Romano, in provincia di Roma. Stando a quanto ricostruito finora, un giovane di 25 anni, di origini albanesi, alla guida di un'auto su cui viaggiava anche un altro ragazzo di 23 anni, ha perso il controllo del veicolo su un rettilineo in discesa. L'auto ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro il muro di cinta del cimitero. Il passeggero è morto sul colpo mentre il conducente, estratto in condizioni critiche dalle lamiere, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Nerola, che hanno sequestrato l’auto per tutti i rilievi del caso.