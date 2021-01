Maltempo nel Lazio, barca urta ponte mobile a Fiumicino

Le forti raffiche di vento avrebbero rotto alcuni ormeggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per una prima stima dei danni che, a parte il parapetto del ponte, non sembrerebbero particolarmente gravi, mentre la Capitaneria di porto sta coordinando le operazioni per la rimozione del relitto

Il ponte 2 Giugno di Fiumicino è momentaneamente chiuso al traffico veicolare e pedonale e l’alzata interdetta dopo che una grossa barca abbandonata e attraccata lì vicino è andata a schiantarsi contro il parapetto della struttura, probabilmente per via del maltempo e delle forti raffiche di vento, che avrebbero rotto alcuni ormeggi. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:45 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia per una prima stima dei danni che, a parte il parapetto del ponte, non sembrerebbero particolarmente gravi, mentre la Capitaneria di porto sta coordinando le operazioni per la rimozione del relitto, lungo 15 metri e rimasto in obliquo al centro del canale navigabile dopo lo scontro. Presenti anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, i carabinieri e la polizia locale. (PREVISIONI METEO - METEO A ROMA)