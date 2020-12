Roma, fugge alla vista dei carabinieri e getta dosi cocaina: arrestato

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si aggirava in via Manfredonia, zona Quarticciolo. Quando i carabinieri si sono avvicinati per una verifica, il 18enne è scappato cercando di disfarsi di un contenitore di plastica, lanciandolo ai margini della carreggiata. Poco dopo i militari lo hanno bloccato e hanno recuperato l'oggetto, che conteneva 5 grammi di cocaina divisi in dosi, già pronte per la vendita. Nelle tasche del 18enne i militari hanno anche trovato 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.