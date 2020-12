Incidente a Roma, scontro tra un autobus e un ciclista

Un ciclista è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina alla periferia di Roma, in zona Tor Vergata. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Intorno alle 11 in via della Sorbona l'uomo si è scontrato con un autobus di linea ed è rimasto incastrato con la sua bicicletta sotto la parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i pompieri per liberare l'uomo dalle lamiere. Il ciclista, ferito ma non in pericolo di vita, è stato affidato poi ai soccorritori del 118 presente sul posto.