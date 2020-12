Roma, danneggia 25 auto lanciando sanpietrini: arrestato 32enne

Gli investigatori del commissariato stanno proseguendo nelle indagini per verificare se l'uomo sia l'autore di un analogo danneggiamento di auto avvenuto sabato scorso in piazza Tommaso De Cristoforis

Arrestato a Roma un uomo di 32 anni, accusato di aver danneggiato 25 auto parcheggiate lanciando sanpietrini. Il 32enne dovrà rispondere anche di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito, diretti da Roberto Cioppa, sono intervenuti ieri in via De Dominicis, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che dava in escandescenze.

L'intervento della polizia

I poliziotti, ricevuta la descrizione dell'uomo, che nel frattempo si era allontanato a piedi, sono riusciti a fermare il 32enne di origini brasiliane, D.S.S.M.G., pronto nuovamente a lanciare altri sanpietrini contro i cristalli di altre auto in sosta in via Mirri. Alla vista degli agenti l'uomo, in evidente stato di agitazione, ha inveito contro di loro violentemente. Sul posto è arrivata in aiuto anche la pattuglia del commissariato Porta Pia.

L'arresto

I poliziotti, dopo aver bloccato l'uomocon non poca fatica, lo hanno accompagnato per gli accertamenti di rito, presso gli Uffici del Commissariato, al termine dei quali per l'uomo, già con precedenti di polizia, sono scattate le manette per i reati di lesioni gravi, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nonché per danneggiamento aggravato. Gli investigatori del commissariato stanno proseguendo nelle indagini per verificare se l'arrestato sia l'autore di un analogo danneggiamento di auto avvenuto sabato scorso in piazza Tommaso De Cristoforis.