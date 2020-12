Roma, picchia la moglie a Natale: arrestato

A segnalare l'ennesima lite in famiglia per futili motivi è stata la figlia 17enne esasperata dal comportamento violento e minaccioso del padre nei confronti della propria madre

A Roma un uomo ha picchiato la moglie nel giorno di Natale e d è stato arrestato dalla polizia. A segnalare l'ennesima lite in famiglia per futili motivi è stata la figlia 17enne esasperata dal comportamento violento e minaccioso del padre nei confronti della propria madre, aggravatosi negli ultimi due giorni.

La vicenda

Infatti, la storia di violenza domestica in corso già da diversi anni, negli scorsi ultimi due giorni è degenerata in maltrattamenti fisici e minacce di morte tanto che, la vittima, una 47enne romana, all'alba del giorno di Natale ha deciso, accompagnata dalla figlia, di recarsi in ospedale per farsi medicare per l'aggressione subita dal marito e di denunciarne l'accaduto. La polizia ha così arrestato il 49enne.