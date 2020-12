Roma, due rapinatori arrestati il giorno di Natale

Due rapinatori sono stati arrestati il giorno di Natale durante due diverse operazioni dei carabinieri del gruppo di Roma.

Le rapine e gli arresti

Il primo a finire in manette è stato un 34enne di nazionalità tunisina che, la scorsa sera, in via Manin, a pochi passi da piazza dei Cinquecento ha aggredito un 35enne di nazionalità rumena nel tentativo di rubargli il portafoglio. I militari, in transito in quel momento, lo hanno rintracciato e bloccato mentre stava rapinando un'altra persona. L'uomo, in forte stato di agitazione, ha cercato di opporsi all'arresto sferrando calci e pugni ma i militari sono riusciti a bloccarlo ricorrendo allo spray urticante. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Poco più tardi, in via di Grotta Rossa, i carabinieri hanno arrestato un altro rapinatore, un 35enne, con precedenti, originario di Santo Domingo. L'uomo, poco prima, era salito a bordo di un'autovettura in sosta al semaforo rosso e aveva rubato all'automobilista portafoglio e alcuni regali natalizi, riposti sui sedili posteriori. La vittima ha cercato di opporsi ma nel frattempo sono sopraggiunti i carabinieri che hanno notato la scena e hanno bloccato il 35enne, recuperando l'intera refurtiva. L'uomo, che sarà sanzionato anche ai sensi della vigente normativa per il contenimento del Covid-19, è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.