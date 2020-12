Covid Roma, allo Spallanzani animazione luminosa per Vaccine Day VIDEO

Nell'installazione si vedono delle primule che fioriscono su tutto il territorio italiano, come simbolo di rinascita

Tutto pronto all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per l'arrivo delle dosi di vaccino anti-Covid. "Questa mattina - ha spiegato in un videomessaggio l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - è stato effettuato un sopralluogo nella zona di stoccaggio dei vaccini anti Covid-19. La macchina è pronta per l'avvio, nel Lazio, della somministrazione dei vaccini". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA)

Sulla facciata dello Spallanzani inoltre viene proiettata un’animazione luminosa che, in vista del 27 dicembre, celebra la giornata del Vaccine Day. Nell'installazione si vedono delle primule che fioriscono su tutto il territorio italiano, come simbolo di rinascita: