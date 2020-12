Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ingressi mattutini in due fasce orarie, possibilità di andare in classe anche di sabato, mezzi pubblici aggiuntivi e controlli anti-assembramento dei vigili e della protezione civile. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:10 - Turni d'ingresso e bus extra, così riparte la scuola a Roma

Ingressi mattutini in due fasce orarie, possibilità di andare in classe anche di sabato, mezzi pubblici aggiuntivi e controlli anti-assembramento dei vigili e della protezione civile. Così, a partire dal 7 gennaio, è stato delineato il ritorno in classe degli studenti romani: è quanto emerge dal documento operativo firmato ieri dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi e dalle relazioni tecniche ad esso allegate. Tali disposizioni dovranno essere rese operative già dal 4 gennaio prossimo. Il rientro degli studenti è previsto al 50% fino al 15 gennaio; poi si dovrebbe passare al 75%. Il provvedimento del prefetto dispone, nello specifico, che gli istituti scolastici di secondo grado rimodulino l'offerta individuando due fasce orarie di ingresso: una alle 8 (che copra il 40% degli studenti) e una alle 10 (per il rimanente 60%). L'attività didattica in presenza andrà pianificata su cinque giorni, ma quando si passerà al 75% in presenza si potrà andare a scuola anche il sabato, così da ridurre la pressione di circa un sesto "e far fronte, per ogni singolo giorno di attività scolastica, a un bacino di utenza di circa il 62,5%"; il sabato, se servirà, si potrà entrare tutti alle 8. Intanto anche i trasporti pubblici rimoduleranno la loro offerta con servizi aggiuntivi. Cotral prevede di potenziare i servizi nelle ore di punta attraverso circa 220 autobus di servizio aggiuntivo, e di riprogrammare il servizio sulla base dei nuovi orari. Atac, invece, prevede di "sub-affidare ad operatori esterni alcuni lotti di linee a bassa frequentazione", consentendo così di "recuperare risorse che saranno reinvestite nel potenziamento delle linee scolastiche e per garantire il 50% di riempimento", per un totale di 122 vetture. Utilizzando queste 122 vetture si propone dunque di "riprogrammare e incrementare il numero di corse delle linee ordinarie, con particolare riferimento a quelle che transitano presso gli Istituti più frequentati, negli orari previsti di ingresso e di uscita delle scuole; riprogrammare e incrementare il numero di corse del servizio ordinario che effettuano itinerari deviati o prolungati per servire gli istituti scolastici; incrementare il numero di corse dei collegamenti dedicati agli istituti scolastici". Gli accessi alle metropolitane, nelle condizioni date, dovranno essere contingentate "con forze aggiuntive rispetto a quelle messe in campo da Atac". Sono previste inoltre 70 vetture (a cura di Astral) per delle 'linee ad anello' "funzionali al rafforzamento del supporto alle metro e nello stesso tempo ad aggiungere destinazioni di penetrazione verso il centro città agli utenti del Cotral". Per pagare questi servizi aggiuntivi sono stati messi a disposizione diversi fondi: dalla Regione sono arrivati 10 milioni (destinati al servizio extraurbano), mentre dallo Stato finora poco meno di 10,5 milioni, cioè l'80% di quanto stanziato dal Ristori-bis (il cui saldo sarà assegnato con Dm in corso di approvazione).