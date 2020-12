Roma, appicca un incendio in un appartamento: arrestato 36enne

È accaduto ieri in via Pieve di Cadore, i condomini hanno raccontato di aver avuto problemi con l'affittuario che in passato aveva anche minacciato di dar fuoco alla casa. L'uomo, con precedenti penali, è stato rintracciato su una panchina poco distante

Ha dato fuoco al suo appartamento, ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia. È accaduto ieri in via Pieve di Cadore, in zona Trionfale a Roma, sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato Monte Mario, che hanno evacuato il palazzo, e i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento al terzo piano, dove non c'era nessuno e hanno trovato delle bombolette per ricaricare gli accendini dalle quali è partito il rogo. I condomini avrebbero raccontato di aver avuto problemi con l'affittuario che in passato aveva anche minacciato di dar fuoco alla casa. Il 36enne, con precedenti penali, è stato rintracciato su una panchina poco distante e arrestato. In tasca aveva un accendino.