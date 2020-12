Incendio nella notte in un appartamento in via Federico Mastrigli, in zona Cassia a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non si registrano feriti. Sempre nella notte un altro rogo è divampato in un appartamento in via Giovan Battista Gandino in zona Valle Aurelia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri hanno salvato un cane rimasto intrappolato all'interno della casa.