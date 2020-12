Roma, traffico di sostanze dopanti: 11 misure cautelari

Scoperta un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla commercializzazione sul territorio nazionale di sostanze dopanti e anabolizzanti

Scoperta un'associazione per delinquere, di natura transnazionale, finalizzata al traffico e alla commercializzazione sul territorio nazionale di sostanze dopanti e anabolizzanti, anche a effetto stupefacente, operante tra Malta e Roma.

Misure cautelari

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri hanno eseguito 11 misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. In corso numerose perquisizioni in varie località.