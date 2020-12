Roma, rapinano due supermercati vestiti da Befane: indagini in corso

Due rapinatori armati con il volto nascosto dietro le maschere da Befana il 19 dicembre hanno assaltato due supermercati di Roma nelle zone fra Casalotti e Boccea. Secondo quanto riporta Il Messaggero, hanno prima tentato di rapinare un centro commerciale in via Polletrara, dove non sono riusciti a rubare niente perché la cassa continua del supermercato era temporizzata e non c'è stato verso di aprirla, poi hanno fatto irruzione in un supermercato in via Boccea dove hanno portato via tremila euro. La polizia ha istituito alcuni posti di blocco per cercare di individuare e bloccare i banditi, ma i due erano già scappati a bordo di uno scooter.