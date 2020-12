Covid Roma, aggredita troupe televisiva che documentava assembramenti

L’aggressione ai danni della troupe della trasmissione Rai “Storie italiane” è avvenuta a Ponte Milvio. Da una prima ricostruzione, pare che un gruppo di persone non abbia gradito le riprese e abbiano assalito l’operatore. La vittima ha riportato contusioni e sta presentando denuncia ai carabinieri, che indagano sul caso

Una troupe della trasmissione televisiva Rai "Storie italiane" è stata aggredita a Ponte Milvio, a Roma, mentre stava effettuando delle riprese per documentare gli assembramenti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE NEL LAZIO). Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Ponte Milvio e della Compagnia di Roma Trionfale.

L’aggressione

Da una prima ricostruzione sembra che un gruppo di persone, non si esclude legate al mondo delle tifoserie, non abbia gradito le riprese e hanno aggredito l'operatore, facendogli cadere la telecamera che sembra si sia danneggiata. L'operatore ha riportato contusioni, ma ha rifiutato le cure mediche. La vittima sta presentando denuncia alla caserma dei carabinieri di Ponte Milvio.

Raggi: "Solidarietà a troupe aggredita"

"Solidarietà alla troupe Rai aggredita a Ponte Milvio. È ingiustificabile la violenza nei confronti di chi, anche nei mesi difficili dell'emergenza, è in prima linea per fare il proprio lavoro e informare i cittadini. Mi auguro che i responsabili vengano identificati e puniti". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un tweet.