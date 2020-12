Roma, in fuga da carabinieri provocano due incidenti: indagini

Sono in corso ricerche per rintracciarli. Uno degli automobilisti è stato portato in ospedale in codice giallo per lievi contusioni

Alla vista dei carabinieri sono scappati a bordo di un'auto provocando due incidenti durante la fuga. E' successo a Roma nel quartiere Medaglie D'Oro.

L'inseguimento

I carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno notato un'auto ferma con i fari spenti in piazza della Balduina con a bordo due uomini. Alla vista dei militari, i due improvvisamente sono scappati a forte velocità. Durante la fuga sono finiti contro due auto in piazza Giochi Delfici per poi abbandonare il proprio mezzo e scappare a piedi nelle vie limitrofe. Sono in corso ricerche per rintracciarli. In tutto sono tre le auto danneggiate. Uno degli automobilisti è stato portato in ospedale in codice giallo per lievi contusioni.