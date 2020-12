Covid Lazio, Zingaretti: "Zona gialla sotto Feste non basta più"

"Credo sia evidente che da noi nel Lazio la zona gialla ha funzionato, ci siamo rimasti sempre, questo è positivo. Ma durante il periodo delle Feste, in cui aumenta la frequentazione delle persone, non basta più: è inutile che giriamo attorno al problema. Rischiamo che gennaio e febbraio possano diventare drammatici. Bisogna intervenire". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa a Roma. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Confido che oggi ci siano decisioni"

"Lazio zona rossa? Lo discuteremo con l'assessore e il comitato scientifico - ha aggiunto - Ma io confido che nella giornata di oggi ci siano decisioni che permettano di orientarsi a tutti". Infine: "Io ho fatto l'ipotesi peggiore: qualora non ci fosse un provvedimento nazionale, sicuramente il Lazio avrà una ordinanza regionale per passare il Natale e il Capodanno in piena sicurezza. Confido si possa fare in una strategia nazionale. Ristoratori, commercianti, bar, che hanno collaborato in questi giorni con noi, è giusto che abbiano certezze, ed è giusto darle in tempo congruo per organizzarsi".