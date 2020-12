Incidente in centro a Roma, anziana muore investita da uno scooter

L’impatto è avvenuto ieri pomeriggio nei pressi di piazza Gerusalemme. La vittima, una donna di 80 anni, è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che non stesse attraversando sulle strisce pedonali

Investimento mortale nel tardo pomeriggio di ieri sul Lungotevere dei Cenci, nei pressi di piazza Gerusalemme, nel centro di Roma. Una donna di 80 anni è morta dopo essere stata investita da uno scooter guidato da un 46enne, che si è fermato a prestare soccorso. L'anziana è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale del I Gruppo centro per i rilievi. Da una prima ricostruzione e dagli elementi raccolti sembrerebbe che l'anziana non stesse attraversando sulle strisce pedonali.