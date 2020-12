Destinatario di un mandato di arresto europeo preso a Civitavecchia

Gli agenti del commissariato di polizia di Civitavecchia hanno arrestato un 48enne cittadino rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria irlandese in quanto accusato di stupro e violenza sessuale. L’uomo ha vissuto in Irlanda dal 2007 al 2017 e avrebbe commesso i reati dal 2011 al 2017.

L’arresto

Il 48enne è stato rintracciato dagli agenti nella serata del 15 dicembre scorso, nell'ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti i furti in appartamento. L’uomo è stato condotto in commissariato dove, dopo l'accertamento sull'identità personale mediante foto-segnalamento dattiloscopico, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Cassino, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, competente in materia di mandato d'arresto europeo.