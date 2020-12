Abusi sessuali sulla figlia di 9 anni: 40enne arrestato Viterbo

I fatti risalgono a un periodo tra il 2017 ed il 2018. In seguito la piccola, che attualmente non vive più con il padre, ha raccontato alla madre quanto accaduto

Un 40enne residente in Germania ma domiciliato a Viterbo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver ripetutamente abusato della figlia, una bimba di 9 anni. L'uomo è stato messo ai domiciliari con braccialetto elettronico su disposizione della Procura di Viterbo. L'uomo è indagato per "violenza sessuale continuata in danno di minore di anni 10".

I fatti risalgono a un periodo tra il 2017 ed il 2018. In seguito la piccola, che attualmente non vive più con il padre, ha raccontato alla madre quanto accaduto e la donna si è subito rivolta alla Squadra Mobile della Questura di Viterbo per sporgere denuncia. L'attività investigativa è stata coordinata dal pm Paola Conti.