Roma, rapinano negozio in centro e aggrediscono il titolare: arrestati

È accaduto ieri in un esercizio commerciale in via La Marmora. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esquilino, che hanno inseguito e arrestato i due malviventi

Rapina in un negozio ieri in via La Marmora, in zona Esquilino, in pieno centro a Roma. Due cittadini marocchini, di 23 e 32 anni, hanno rubato un cellulare in vendita e aggredito il proprietario dell’esercizio commerciale, per poi darsi alla fuga. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato Esquilino, che li hanno inseguiti e arrestati poco dopo.

Un terzo arresto per rapina

Sempre nella giornata di ieri, un 21enne è stato arrestato per rapina dopo aver aggredito e rubato 500 euro a un uomo in via Tiburtina. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato Sant'Ippolito.