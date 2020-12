Velletri, donna e figlio di 6 anni trovati morti: ipotesi fuga di gas

I due erano ospiti di una struttura della Caritas. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna ieri sera ha acceso una stufa per scaldarsi. Quest'ultima, per cause da accertare, nella notte si sarebbe spenta continuando a erogare gas

Una donna di 36 anni e suo figlio di sei anni sono stati trovati morti stamattina in una struttura Caritas a Velletri. Sul posto è intervenuta la polizia secondo la quale sarebbe stata una fuga di gas a provocare il decesso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, di origini romene, ieri sera ha acceso una stufa per scaldarsi. Quest'ultima, per cause da accertare, nella notte si sarebbe spenta continuando a erogare gas.