Roma, taglia la gomma di una volante della polizia: arrestato 59enne

Ha tagliato una gomma a una volante della polizia in via del Corso, nel centro di Roma, per questo, ieri pomeriggio, un 59enne è stato arrestato dagli agenti che nello zaino dell'uomo hanno trovato una molotov, un coltello e una fionda.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, il 59enne, dopo essersi avvicinato a una volante in transito su via del Corso con a bordo agenti della Sezione Operativa dell'Ufficio di Gabinetto della Questura, improvvisamente, ha estratto un coltello tagliando la ruota posteriore della vettura di servizio. Gli agenti si sono accorti dell'accaduto, sono scesi dall'auto e lo hanno bloccato. Perquisito, all'interno dello zainetto che aveva con sé, i poliziotti hanno trovato una bottiglia con liquido infiammabile munita di "stoppino", una fionda con pallini, un coltello a serramanico ed una bottiglia di liquore. Intervenuti sul posto in ausilio ai colleghi gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, che hanno accompagnato l'uomo negli uffici di polizia e, dopo gli accertamenti il 59enne romano, con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato per porto d'arma da guerra nonché porto abusivo di armi, oltraggio resistenza minacce a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.