Roma, eroina nascosta in cannule plastica nel tappeto: un arresto

Eroina importata dall'Asia grazie a un ingegnoso (quanto insolito) escamotage: tappeti intessuti da cannule in plastica imbottite di sostanza stupefacente. A scoprire lo stratagemma è stata la polizia.

Le indagini

Gli investigatori, seguendo questa pista investigativa si sono concentrati in una zona periferica di Roma, Cesano, e in particolare su un siriano, con diversi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno deciso di effettuare un controllo approfondito dentro la sua abitazione dove all'interno della cucina, in un involucro in cellophane, hanno trovato 1,6 grammi di eroina e in terra sul pavimento tre buste molto voluminose contenenti i pezzi di lana sfilacciati, provenienti - come ipotizzato dai poliziotti in fase investigativa - da un tappeto in lana.

Altri ritrovamenti

Inoltre, in un vano ricavato da una intercapedine della caldaia poi, hanno trovato le cannule in plastica - contenenti eroina - ancora rivestite dai filamenti in tessuto, per un peso di 117,800 grammi. Nel corso della perquisizione sono state trovate due repliche, un revolver magnum calibro 38 , sprovvisto di tappo rosso con matricola abrasa e canna piombata insieme e una pistola semiautomatica calibro 9 anche questa con canna piombata e provvista di tappo rosso.