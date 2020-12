Latina, nonnismo su allieva pilota: otto sergenti rinviati a giudizio

La decisione è stata presa dal gup del Tribunale militare di Roma. Il caso era stato denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff che ha documentato in un video il 'rito di iniziazione' al quale sarebbe stata sottoposta dai compagni di corso per allievi ufficiali di complemento per diventare pilota di jet

Sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale militare di Roma otto sergenti del 70esimo Stormo dell'Aeronautica di Latina per il caso di nonnismo denunciato dall'ex allieva ufficiale Giulia Schiff, 21enne di Mira (Venezia), che ha documentato in un video il 'rito di iniziazione' al quale sarebbe stata sottoposta dai compagni di corso per allievi ufficiali di complemento per diventare pilota di jet. Il processo è stato fissato al prossimo 9 marzo davanti al tribunale militare della Capitale. L'accusa è di concorso in lesione personale e ingiuria.

Secondo la Procura militare gli otto hanno offeso "prestigio, onore e dignità" di Schiff, usandole "violenza" e "cagionandole plurime escoriazioni". Contestualmente la Corte di Cassazione verrà investita della questione di giurisdizione essendo pendente un procedimento sullo stesso fatto davanti al Tribunale ordinario.