Maltempo Lazio, dopo allerta sotto controllo l'Arrone a Maccarese

Dopo l'allerta massima di ieri sera è sotto controllo l'Arrone nella zona di Maccarese. In serata il livello del fiume che si era molto alzato pur rimanendo di un metro entro l'argine (IL METEO IN LAZIO).

La situazione a Maccarese

La scorsa notte la mareggiata si era ridotta e di conseguenza la foce, al Villaggio dei Pescatori di Fregene, ha potuto ricevere molta più acqua del fiume rispetto alle ore precedenti, facendo abbassare, a monte, il livello del corso. Intorno alle 21 nella zona di Maccarese centro, a ridosso del castello San Giorgio, da alcuni tombini era fuoriuscita acqua in strada poiché più bassi rispetto al livello del fiume in quel momento, che scorre a pochi metri dal borgo. Per tutta la notte la situazione è stata monitorata dalla polizia locale e dalla protezione civile di Fiumicino.

Cade pino 20 metri su auto a Roma, nessun ferito

Un pino di 20 metri è caduto nella notte su alcuni veicoli in sosta in Via Giovanni Severano, in zona piazza Bologna a Roma. Non si registrano feriti. Coinvolte almeno un'auto e due moto. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma.