Roma, Papa in Piazza di Spagna e a Santa Maria Maggiore per Immacolata

Alle 7:00 di questa mattina, quando in giro per il centro di Roma c’erano pochissime persone, Papa Francesco si è recato in piazza di Spagna per deporre una corona di fiori sotto la statua della Madonna in occasione dell'Immacolata Concezione. "Alle prime luci dell'alba, sotto la pioggia, il Santo Padre - riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni - ha deposto un mazzo di rose bianche alla base della colonna dove si trova la statua della Madonna e si è rivolto a Lei in preghiera, perché vegli con amore su Roma e sui suoi abitanti, affidando a Lei tutti coloro che in questa città e nel mondo sono afflitti dalla malattia e dallo scoraggiamento”.

Negli scorsi giorni, il Vaticano aveva annunciato che il Pontefice, quest’anno, avrebbe saltato il tradizionale appuntamento dell’8 dicembre per via dell’emergenza sanitaria, "al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

La visita a Santa Maria Maggiore

Il Santo Padre ha poi raggiunto la basilica di Santa Maria Maggiore “dove ha pregato davanti all'icona di Maria Salus Popoli Romani e celebrato la Messa nella Cappella del Presepe”, riporta ancora Bruni. Papa Francesco ha poi fatto ritorno in Vaticano.

La sorpresa dei vigili del fuoco

Una visita, quella del Pontefice, che ha sorpreso i vigili del fuoco del comando di Roma presenti in Piazza di Spagna per la tradizionale cerimonia dell'8 dicembre. "Prima della cerimonia - si legge in una nota - con grande stupore ed emozione dei presenti, c'è stata la visita a sorpresa del Santo Padre che ha voluto portare la sua preghiera alla Beata Vergine Maria, considerando il momento di particolare difficoltà che il mondo sta vivendo". Poi, come da tradizione, "il vigile del fuoco più vicino alla quiescenza ha avuto l'onore di posizionare l'omaggio floreale", che rappresenta "per tutta la popolazione, un momento di assoluta devozione e ringraziamento". Le composizioni floreali, conclude la nota, "simboleggiano, soprattutto in questo particolare periodo di dolore e sofferenza, il segno di preghiera, protezione ma soprattutto speranza, che tutta la comunità ricerca nella figura della Vergine Maria”.