Una voragine si è aperta in una strada del quartiere Prati, al centro di Roma. Sul posto, in via Angelo Emo, sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico e le linee degli autobus che transitano per la via deviate.