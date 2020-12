Ostia, nella villetta nascondeva marijuana: arrestato

Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre la droga e il restante materiale rinvenuto sono stati sequestrati

A Ostia un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri perché nella propria abitazione aveva nascosto circa un chilo di marijuana.

L'indagine

L'attività d'indagine ha consentito di recuperare quasi un chilo di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi e un'altra, costituita da infiorescenze delle piante, lasciata ad essiccare. I successivi controlli hanno permesso inoltre il rinvenimento di una piccola quantità di hashish, nonché di tutto il materiale necessario per la pesa e il confezionamento dello stupefacente. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, mentre la droga e il restante materiale rinvenuto sono stati sequestrati.