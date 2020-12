Roma, ubriaco spinge donna in strada e la fa cadere: denunciato

Un uomo, ubriaco, ha spinto una donna che camminava in strada che, cadendo, ha sbattuto la testa a terra e perso momentaneamente i sensi. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio in via Giuseppe Taverna. Sul posto i carabinieri che hanno identificato e denunciato l'uomo per lesioni personali. Si tratta di un 35enne brasiliano senza fissa dimora e regolare in Italia. La donna, una 47enne, è stata ricoverata in osservazione a scopo precauzionale. L'aggressore portato in ospedale per il Tso.