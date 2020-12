Roma, provoca incidente e poi aggredisce passanti: arrestato

L'episodio accaduto ieri mattina intorno alle 9 in via P. Romani ad Ostia. Il 29enne, con vari precedenti di polizia, dopo aver invaso la corsia opposta, è andato ad impattare contro un'auto

Un uomo ha provocato un incidente stradale e poi ha aggredito automobilisti, i sanitari del 118 e alcuni passanti. Per questo il 29enne è stato arrestato dalla polizia.

La vicenda

L'episodio accaduto ieri mattina intorno alle 9 in via P. Romani ad Ostia. Il 29enne, con vari precedenti di polizia, dopo aver invaso la corsia opposta, è andato ad impattare contro un'auto provocando un incidente stradale dove è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo. Sceso dal mezzo, ha iniziato ad inveire contro le persone interessate dal sinistro e contro i curiosi che si fermavano a guardare. Non contento, al sopraggiungere delle due ambulanze, ha aggredito anche un medico e un infermiere intervenuti per prestare soccorso ai feriti, travolgendo e facendo cadere a terra una donna che si trovava in strada a passeggio con il proprio cane. All'arrivo della polizia, è stato arrestato.