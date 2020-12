Scritte sui muri in centro a Roma, denunciato writer

Il 26enne dovrà rispondere di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Inoltre è stato sanzionato per aver circolato senza giustificato motivo, in violazione della normativa per il contrasto del contagio da Covid-19

Un ragazzo 26enne di origini polacche ma da tempo residente a Roma, con precedenti, è stato denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre disegnava graffiti e tag sui muri di via di Torre Argentina, nel cuore di Roma. Il ragazzo è stato bloccato dai militari della Stazione piazza Farnese impegnati in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Il writer dovrà rispondere di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui. Inoltre è stato sanzionato per aver circolato senza giustificato motivo, in violazione della normativa per il contrasto del contagio da Covid-19.