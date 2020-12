La tragedia è avvenuta in viale Duilio Cambellotti all'incrocio Via di Tor Bella Monaca, nella periferia della Capitale

Tragedia a Roma. Questa mattina una donna è morta investita in viale Duilio Cambellotti all'incrocio Via di Tor Bella Monaca. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La vittima è una 58enne originaria del Marocco. Alla guida dell'auto una 60enne. La conducente dell'auto si è fermata sul posto. In corso accertamenti per verificare esatta dinamica dell'incidente.