Roma, Raggi: "Basta cavalli in strada, botticelle solo nei parchi"

Stop alle 'botticelle' in strada a Roma. Le carrozze turistiche trainate da cavalli, molto diffuse nella Capitale, non potranno più circolare per strada, nel traffico, ma solo all'interno di parchi e ville storiche. Lo ha annunciato su Facebook la sindaca Virginia Raggi, parlando di "una scelta fatta per tutelare il benessere dei cavalli, conservando però una tradizione della nostra città". La decisione è stata confermata definitivamente con il regolamento approvato dall'Assemblea capitolina.

"Non si vedranno mai più cavalli affaticati per le strade della città"

"I parchi romani - spiega Virginia Raggi - sono uno scenario ideale, non meno interessante dal punto di vista turistico e culturale, per i tour con le botticelle. Presto decideremo i nuovi percorsi, ma posso anticiparvi che i primi sopralluoghi hanno individuato Villa Borghese, Villa Pamphilj e il Parco degli Acquedotti come luoghi idonei sia per la salute degli animali che per la sicurezza di cittadini e turisti". La prima cittadina ha assicurato che non si vedranno "mai più cavalli affaticati per le strade della città, magari durante le ore più calde dei mesi estivi, perché lo abbiamo espressamente vietato". Girare con le botticelle sarà secondo la sindaca "più sicuro per tutti: per gli animali, per gli operatori e per chi non vuole rinunciare a una corsa in carrozza nella nostra splendida città".