Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

E' "cosa nota che il mondo dello spettacolo dal vivo sia in uno stato di assoluta sofferenza dall'inizio di questa pandemia da Covid ed è altrettanto noto quanto questa situazione sia il risultato di un depauperamento continuo delle risorse per il settore e di una gestione scellerata dei pochissimi fondi rimasti", si legge in una nota di Presidi Culturali Permanenti di Roma

Il gruppo Presidi Culturali Permanenti di Roma presenterà giovedì "un programma di alta formazione e aggiornamento professionale per tutti i settori delle arti sceniche". Il gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, che da più di un mese si riuniscono in presidio davanti al Teatro, "mossi dall'esigenza di non far calare il sipario sulla cultura e sul lavoro", si legge in una nota, "oltre a raccogliere la protesta delle professioniste e professionisti del settore", si è impegnato per ideare "un reale ed efficace cambio di rotta". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

11:35 - Covid: lavoratori spettacolo, serve la formazione retribuita

Giovedì 3 dicembre, ore 11.30 davanti al Teatro Argentina della Capitale, Presidi Culturali Permanenti di Roma presenterà "un programma di alta formazione e aggiornamento professionale per tutti i settori delle arti sceniche". Il gruppo di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, che da più di un mese si riuniscono in presidio davanti al Teatro, "mossi dall'esigenza di non far calare il sipario sulla cultura e sul lavoro", si legge in una nota, "oltre a raccogliere la protesta delle professioniste e professionisti del settore", si è impegnato per ideare "un reale ed efficace cambio di rotta", e "una di queste proposte è il programma di formazione retribuita e permanente per tutte le professionalità del settore: un necessario sistema di aggiornamento e approfondimento volto a dare un sostegno economico" agli operatori del comparto, con particolare attenzione a chi vive situazioni di difficoltà economica e occupazionale, e "ad accrescere la qualità delle competenze tecniche e artistiche". E' "cosa nota che il mondo dello spettacolo dal vivo sia in uno stato di assoluta sofferenza dall'inizio di questa pandemia da Covid ed è altrettanto noto quanto questa situazione sia il risultato di un depauperamento continuo delle risorse per il settore e di una gestione scellerata dei pochissimi fondi rimasti", si chiude la nota di Presidi Culturali Permanenti di Roma.