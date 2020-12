Roma, travolto da un tir in via Pontina: morto 43enne

Il camion, guidato da un 51enne, per cause ancora in fase di accertamento ha travolto l'uomo che era uscito dall'auto ed era fermo su una banchina laterale

Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir in via Pontina a Roma. È avvenuto intorno alle 5.30 tra il chilometro 26 e 27. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Eur per i rilievi e la viabilità.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, un tir guidato da un 51enne, per cause ancora in fase di accertamento ha travolto l'uomo che era uscito dall'auto ed era fermo su una banchina laterale. La vittima è morta sul colpo.