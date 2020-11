Roma, veicoli e cassonetti in fiamme: ipotesi dolo

Il primo rogo in via dei Prati Fiscali e ha interessato un furgone, il secondo in via Cavriglia ha riguardato un altro furgone, mentre in una strada limitrofa un cassonetto e un suv

Veicoli e cassonetti in fiamme ieri sera in diverse strade in zona Prati Fiscali a Roma. Ad andare a fuoco due furgoni, un suv e dei cassonetti. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

I diversi roghi

Il primo rogo in via dei Prati Fiscali e ha interessato un furgone, il secondo in via Cavriglia ha riguardato un altro furgone, mentre in una strada limitrofa un cassonetto e un suv. Sul posto anche la scientifica. Da chiarire le cause dei roghi: non si esclude il gesto doloso.