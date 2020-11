Incidente vicino a Roma, scontro fra auto e moto: morta 53enne

È avvenuto ieri pomeriggio su via Nomentana, a Mentana. La donna alla guida della moto è deceduta poco dopo lo schianto. Il conducente dell’altro mezzo è stato portato in ospedale. Sul posto sono giunti i carabinieri

Un incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio su via Nomentana a Mentana, vicino a Roma. Un'auto si è scontrata frontalmente con una moto guidata da una donna di 53 anni che è morta poco dopo. Alla guida della macchina un uomo che è stato portato in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti sull'eventuale assunzione di alcol e droga. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia Monterotondo e della stazione di Mentana.