Ama, 40mila domande per 100 operatori ecologici part time a Roma

Circa 40mila persone si sono candidate alla selezione di 100 operatori ecologici part time addetti allo spazzamento a Roma. Lo comunica la stessa municipalizzata per l'ambiente in una nota. Il Centro per l'Impiego della Regione Lazio trasmetterà nei prossimi giorni all'azienda l'elenco delle candidature correttamente pervenute, quindi verrà stilata la graduatoria preliminare sulla base di quanto previsto nel bando.

Sono invece ancora aperti i bandi per partecipare alle altre due tranche del piano assunzioni approvato lo scorso luglio da Roma Capitale: scadono infatti alle ore 12 di domani, 30 novembre, i termini per la preselezione di 125 operatori ecologici qualificati a tempo pieno, mentre c'è tempo fino alle ore 12 del 7 dicembre per presentare le candidature per la ricerca di 40 operai addetti alle officine (17 meccanici,13 elettrauti, 5 carrozzieri, 3 gommisti e 2 carpentieri).