Roma, sequestrati 600 capi d'abbigliamento contraffatti: una denuncia

Una 50enne romana è stata trovata in possesso di oltre 600 capi di abbigliamento contraffatti che replicavano i modelli di famose griffe, la donna, che aveva allestito una 'boutique del falso' nella sua abitazione di corso Francia, è stata denunciata per detenzione di merce contraffatta e ricettazione dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale.

Il blitz degli investigatori

Il via vai di persone nei pressi di una palazzina ha attirato l'attenzione dei militari dei militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l'appartamento della donna rinvenendo borse, cinture e portafogli recanti i marchi Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga, oltre a diversi campionari e a un brogliaccio in cui erano annotati gli importi degli incassi, che oscillavano tra i 500 ed i 2000 euro per ciascun articolo.