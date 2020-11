Scuola, domani e venerdì Dad davanti a due istituti di Roma

Il Coordinamento Studentesco del Terzo Municipio di Roma ha deciso di aderire alla campagna di Priorità alla Scuola Nazionale e Roma "School for future". Proprio per questo domani, dalle 8:15 alle 11, gli studenti e le studentesse saranno sotto la sede centrale del Liceo Nomentano. Venerdì 27 novembre, dalle 8.30 fino a conclusione delle lezioni, i giovani si incontreranno e faranno Dad davanti alla scuola Parini, struttura abbandonata nel quartiere del Tufello.

“Fare investimenti su edilizia e trasporti”

"La Dad – dicono i ragazzi - è solamente una misura emergenziale, c'è la necessità di fare investimenti strutturali sull'edilizia e i trasporti per garantire un rientro in sicurezza per tutti e tutte. La Parini è il simbolo dell'abbandono e della scarsa considerazione che i governi susseguitisi in 30 anni hanno dato alla scuola pubblica. È necessario più che mai in questa fase ridare priorità alla scuola".