Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:40 - Aperto oltre orario, chiuso locale e multati clienti

Aperto oltre l'orario previsto e con i clienti all'interno intenti a consumare. Per questo i carabinieri hanno chiuso un locale per 5 giorni e sanzionato sette clienti. In particolare intorno alle 19, i Carabinieri della stazione Monte Mario hanno effettuato un controllo nel locale che a quell'ora era ancora aperto. Anche il proprietario è stato multato.