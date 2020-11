Incidente fra due auto vicino Frosinone, muore bimba di 9 anni

Una bimba di 9 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale tra due auto avvenuto quest’oggi su via Casilina a Ferentino, vicino Frosinone. Nello scontro sono rimaste gravemente ferite anche un'altra bimba di 5 anni, trasportata dal 118 all'ospedale di Alatri in codice rosso, e una 27enne, che sembra fosse in auto con le due piccole. La ragazza è stata portata in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale San Giovanni di Roma. Da chiarire la dinamica dell'incidente.