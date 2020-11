Spacciavano droga in un appartamento a Ostia, arrestati

In casa sono stati trovati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di hashish, materiale per il confezionamento e mille euro in contanti

Due persone, già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate a Ostia con l'accusa di spacciare droga all'interno di un appartamento.

I due sono stati individuati durante un servizio di monitoraggio nei pressi di uno stabile: prima i carabinieri hanno fermato, poco distanti dall'edificio, due persone che poco prima avevano acquistato dello stupefacente in uno degli appartamenti. Poi i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell'appartamento da cui erano usciti i fermati. All'interno hanno sorpreso altre due persone che, dopo un tentativo di fuga, sono state bloccate. In casa sono stati trovati e sequestrati oltre 10 grammi di cocaina, un piccolo quantitativo di hashish, materiale per il confezionamento e mille euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.